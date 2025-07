Ο Νίκολα Γιόκιτς ξέσπασε σε δάκρυα για τη νίκη του αλόγου του στη Σερβία

Ο Νίκολα Γιόκιτς μπορεί να είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ, ωστόσο ο Σέρβος μπασκετμπολίστας έχει μια τεράστια αδυναμία στα άλογα και αυτό φάνηκε από ένα video στο οποίο ο ίδιος κλαίει με λυγμούς για τη νίκη του αλόγου του.

Συγκεκριμένα ο Νίκολα Γιόκιτς δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί κοντά στα άλογά του, παρακολουθώντας από κοντά τις ιπποδρομίες στις οποίες συμμετέχουν. Σε αγώνα που διεξήχθη στην Σουμπότιτσα ο «Demon dell’ Est» όπως ονομάζεται το άλογο, με αναβάτη τον Ιταλό Κάρμινε Πισκούλιο, κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα και να πάρει μια νίκη, η οποία χάρισε στον Σέρβο πολύ μεγάλη χαρά.

Λίγο μετά τη κούρσα, ο παίκτης των Νάγκετς αγκάλιασε με ενθουσιασμό τον αναβάτη και χάιδευε συγκινημένος το άλογό του, σε μια εικόνα που δείχνει το μεγάλο του πάθος εκτός παρκέ, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά του.

