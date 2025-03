Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε τρομερό buzzer-beater με το ένα χέρι, πολύ πίσω από το κέντρο του γηπέδου

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να ηγείται τον Ντένβερ Νάγκετς και να κάνει εκπληκτικά πράγματα εντός παρκέ. Από “τρελές” ασίστ, μέχρι απίθανα καλάθια.

Οι Νάγκετς διέλυσαν με 129-93 τους Τζαζ και παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της 2ης θέσης της Δύσης, με τον Νίκολα Γιόκιτς να σημειώνει ένα “εξωφρενικό” buzzer beater,

Στο φινάλε της 2ης περιόδου, ο Γιόκιτς πήρε την μπάλα, σούταρε με το ένα χέρι από το τρίποντο της δικής του ομάδας και ξεσήκωσε την εξέδρα.

NIKOLA JOKIĆ HOW DO YOU KEEP DOING THIS



ONE-HANDED FROM PAST HALFCOURT TO BEAT THE FIRST-HALF BUZZER pic.twitter.com/uOMLN3maCV