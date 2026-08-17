Ο Νίκολα Κάλινιτς αποσύρθηκε από τα παρκέ και γίνεται βοηθός προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Νίκολα Κάλινιτς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα παρκέ για να αναλάβει ρόλο βοηθού προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα για να προκαλέσει έκπληξη στο χώρο του μπάσκετ.

Ο Σέρβος φόργουορντ στα 34 του έκανε γνωστό ότι σταματάει το μπάσκετ και ότι θα έχει πλέον ρόλο βοηθού προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα για τα επόμενα δύο χρόνια.

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«Τελείωσε η καριέρα μου. Θα γίνω ασίσταντ κόουτς στον Ερυθρό Αστέρα για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς θα τελειώνω τη σχολή προπονητών. Και μετά, θα δούμε, ποιος ξέρει, θα ψάξω νέες προκλήσεις», είπε στο SportKlub ο Νίκολα Κάλινιτς.

Οι λόγοι της απόσυρσής του από το μπάσκετ είναι και προσωπικοί, καθώς ένα χρόνο πριν χώρισε από τη σύζυγό του και αν ζούσε μακριά από το Βελιγράδι θα έβλεπε σπάνια την κόρη του.

Στην πλούσια καριέρα του στέφθηκε πρωταθλητής της Euroleague το 2017 με τη Φενερμπαχτσέ, με την οποία κατέκτησε και 3 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα Τουρκίας και 1 Super Cup. Ένα πρωτάθλημα πανηγύρισε με την Μπαρτσελόνα, ενώ τίτλους κατέκτησε και με τον Ερυθρό Αστέρα στην ABA League και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Με την Εθνική Σερβίας πήρε δύο ασημένια μετάλλια σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.