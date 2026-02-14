Αθλητικά

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε με ενοχλήσεις από το Ηρακλής – Ολυμπιακός

Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό ο σέντερ του Ολυμπιακού
Ο Μιλουτίνοφ
Ο Μιλουτίνοφ ανάμεσα από Παπανικολάου και Νιλικίνα / EUROKINISSI

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο μέρος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή για την GBL, καθώς αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου 10λέπτου της αναμέτρησης, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, με αποτέλεσμα να τον αποσύρει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον πάγκο, για το υπόλοιπο του Ηρακλής – Ολυμπιακός.

Ο Σέρβος σέντερ δεν φαίνεται να έχει πάντως κάτι σοβαρό και αποχώρησε από το ματς περισσότερο για λόγους προφύλαξης, καθώς ακολουθούν σημαντικά παιχνίδια για την ομάδα του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

