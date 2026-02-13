Ο Νίκος Αναστόπουλος επιστρέφει στους πάγκους μετά από 2,5 χρόνια

Ο Νίκος Αναστόπουλος είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της ομάδας των Χανίων, η οποία και αγωνίζεται στο δεύτερο όμιλο της Super League 2 και “παλεύει” για την παραμονή της στην κατηγορία.

Μετά από 2,5 χρόνια μακριά από τους πάγκους, ο Νίκος Αναστόπουλος αποφάσισε να ενισχύσει την προσπάθεια των Χανίων στα πλέι άουτ του β’ ομίλου της Super League 2 και επανέρχεται στην δράση ως προπονητής της κρητικής ομάδας, μετά την τελευταία παρουσία του στην Καλαμάτα.

Ο “αλενατόρε” ανακοινώθηκε έτσι από τα Χανιά και στο πρώτο του μήνυμα ως προπονητής της ομάδας τόνισε ότι “όλοι μαζί μπορούμε”, δίνοντας το σύνθημα για τη “σωτηρία”.

Ο Αναστόπουλος έχει βρεθεί στο παρελθόν και στον πάγκο του ΟΦΗ και του Πλατανιά στην Κρήτη.