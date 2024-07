Ο Νίκος Καρέλης ανακοινώθηκε από τη Mumbai City της Ινδίας

Ο Νίκος Καρέλης θα συνεχίσει την καριέρα του στη Mumbai City της Ινδίας, με τη νέα του ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου ποδοσφαιριστή, ως το νέο της βασικό επιθετικό.

Μετά την παρουσία του στον Παναιτωλικό, ο Νίκος Καρέλης αποφάσισε να φύγει ξανά για το εξωτερικό, με την Mumbai City να είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του και πρώτος στο πρωτάθλημα της Ινδίας.

Ο άλλοτε διεθνής επιθετικός έχει αγωνιστεί επίσης στην Αμκαρ της Ρωσίας, την Μπρέντφορντ της Αγγλίας, την Γκενκ του Βελγίου και την Ντεν Χάαγκ της Ολλανδίας, ενώ στην Ελλάδα έχει φορέσει και τη φανέλα του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού.

Ο Καρέλης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο στην Ινδία και θα δοκιμάσει το “πλούσιο” πρωτάθλημα της χώρας, με τη φανέλα της Mumbai City.

Welcome to #TheIslanders’ family, Nikolaos Karelis pic.twitter.com/3SH0pVOz58