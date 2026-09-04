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Αθλητικά

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έπαθε θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι

Ο Έλληνας φόργουορντ ξεκίνησε αγωγή για να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη δράση
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο T- Center/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 97-86 στο φιλικό ξεμούδιασμα με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγιού Θωμά και είδε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποχωρεί τραυματίας.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά από εξετάσεις που έκανε έγινε γνωστό μετά από ενημέρωση του Παναθηναϊκού ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και έχει ξεκινήσει ήδη ειδική θεραπευτική αγωγή. Η κατάσταση του Έλληνα φόργουορντ θα εκτιμηθεί ξανά για να υπολογιστεί το χρονικό πλαίσιο της απουσίας του.

Οι πράσινοι αποφάσισαν να αναβάλουν το φιλικό με το Περιστέρι Betsson που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, λόγω της λειψανδρίας που έχουν, μιας και πλέον 10 παίκτες δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστούν.

Να θυμίσουμε ότι οι πράσινοι έχουν χάσει ήδη από την προετοιμασία και τα πρώτα ματς της σεζόν τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

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