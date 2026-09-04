Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τη θέση του Λεβαδειακού στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας – Έγινε δεκτή η έφεση των Αρκάδων

Ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε στην επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και πήρε τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο λόγος για τον οποίο ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε και κέρδισε την ένσταση είναι η συμμετοχή του Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για το Suberbet Κύπελλο Ελλάδας, μιας και ο αθλητής δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής.

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Το ματς των προκριματικών της διοργάνωσης κατακυρώθηκε με σκορ 3-0 υπέρ των Αρκάδων με τους Βοιωτούς να μένουν εκτός League Phase και να καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 8.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της επιτροπής Εφέσεων

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση: Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ.

Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».