Ο Τάσος Μπακασέτας έδωσε τα χέρια με τον ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα

Ο Τάσος Μπακασέτας από την αρχή του καλοκαιριού είχε μείνει εκτός του ρόστερ του Παναθηναϊκού, μετά από απόφαση του Τζέικομπ Νίστρουπ και σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ έπεισε τον Τάσο Μπακασέτα να συνεχίσει στην Κύπρο τη νέα σεζόν. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται μέχρι τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Μπακασέτας την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε 41 ματς και είχε 9 γκολ και 5 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο τριφύλλι είχε 100 συμμετοχές με 10 γκολ και 10 ασίστ. Με τους πράσινους πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024.