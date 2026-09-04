Ταυτοποιήθηκε άνδρας για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της Βάσως Τσαρούχα μέσω των social media

Στην ταυτοποίηση ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν διαφορετικούς λογαριασμούς στα social media, μέσω των οποίων έγιναν αναρτήσεις σε βάρος της διαιτητή Βάσως Τσαρούχα, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου άνδρα, δικογραφία τακτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.

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Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, καθώς πραγματοποιήθηκαν αναρτήσεις από 3 διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών, με συκοφαντικό περιεχόμενο σε social media, ενώ δημοσιοποιήθηκαν παράλληλα και προσωπικά δεδομένα.

Με βάση τα παραπάνω, παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την ταυτοποίηση των χρηστών των επίμαχων λογαριασμών.

Μετά από την ψηφιακή έρευνα που διενέργησαν οι Αρχές, καθώς και αλληλογραφία με τις αρμόδιες εταιρείες διαχείρισης των social media και με εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου, αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης.

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Μέχρι στιγμής, από την έρευνα προέκυψε η ταυτοποίηση του συγκεκριμένου άνδρα, ως διαχειριστή των δύο λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν επίμαχες αναρτήσεις και δημοσιοποιήσεις.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.