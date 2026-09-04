Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 97-86 από το Μαρούσι σε φιλικό προετοιμασίας – Ενοχλήσεις και εξετάσεις για Ρογκαβόπουλο

Έχοντας πολλές αγωνιστικές απουσίες, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 97-86 από το Μαρούσι, στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας (κεκλεισμένων των θυρών), ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στο κλειστό του “Αγ. Θωμά” χωρίς τους Σλούκα, Λεσόρ, Ναν, Χέιζ, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ, κλείνοντας το ματς με πεντάδα τους Μουράτο, Βησσαρίου, Χρυσικόπουλο, Μαντζούκα και Κουζέλογλου.

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Η εικόνα της ομάδας του Ομπράντοβιτς ήταν αναμενόμενα επηρεασμένη από τις πολλές απουσίες και την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, με τα πόδια ακόμη να είναι βαριά. Ο Παναθηναϊκός είχε και ένα απρόοπτο, καθώς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε ενόχληση στον αριστερό μηρό και πήγε στο νοσοκομείο, για υποβληθεί σε εξετάσεις.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 55-46, 79-65, 97-86.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας, Φαλ, Μουράτος, Χρυσικόπουλος, Βησσαρίου.