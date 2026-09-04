Παναθηναϊκός: Αναβλήθηκε το φιλικό με το Περιστέρι Betsson λόγω έλλειψης παικτών στους πράσινους

Το φιλικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Περιστέρι Betsson που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε λόγω της λειψανδρίας που επικρατεί στο τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε χωρίς εννέα παίκτες στη φιλική ήττα με το Μαρούσι και είδε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού γι’ αυτό και αποφασίστηκε η αναβολή της αναμέτρησης με το Περιστέρι Betsson.

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Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Σίλβεν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν εκτός κόντρα στο Μαρούσι και θα παρέμεναν εκτός και με το Περιστέρι Betsson και σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου ήρθε η αναβολή της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την προετοιμασία του με προπονήσεις, με τον Ομπράντοβιτς να περιμένει κάποιες επιστροφές παικτών, με τα επόμενα προγραμματισμένα φιλικά να είναι στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου ενάντια σε ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα αντίστοιχα.