Λεβαδειακός: «Απόφαση έκτρωμα που προσβάλλει τη κοινή λογική, προσφεύγουμε στο CAS»

Ο Λεβαδειακός έχασε τη θέση του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας μετά την απόφαση της επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ και με ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στο CAS για να ανατραπεί η απόφαση.

Ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε από την επιτροπή Εφέσεων και θα συμμετέχει στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας στη θέση του Λεβαδειακού, ο οποίος θα προσφύγει στο CAS για να αλλάξει την απόφαση με το σίριαλ να συνεχίζεται.

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Οι Βοιωτοί στην ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν ως έκτρωμα που παραβιάζει την κοινή λογική την απόφαση. Υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι τιμωρήθηκαν για ένα μηχανογραφικό λάθος, το οποίο σύμφωνα με την ΠΑΕ, δεν προκλήθηκε από την ίδια αλλά από το σύστημα καταχώρησης της ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

«Απόφαση-έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική – προσφεύγουμε στο CAS!

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός πληροφορήθηκε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία, με ψήφους 2-1, ανατρέπεται η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης.

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Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε, επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια, βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρισης της ΕΠΟ. Και όμως, σε δεύτερο βαθμό, η επιτροπή, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας προέδρου κ.Αγγελικής Μακρυγεώργου που καθόρισε και το αποτέλεσμα, με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο CAS».