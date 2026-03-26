Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση στους οπίσθιους μηριαίους και χάνει τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού

Η κακοδαιμονία χτύπησε και πάλι την πόρτα του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να χάνει με τραυματισμό και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο μετά τον Τζέριαν Γκραντ.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ότι ο Έλληνας φόργουορντ υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού ποδιού.

Ο Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε λίγο πριν το τέλος της προπόνησης του Παναθηναϊκού την Πέμπτη (26/5), την παραμονή του αγώνα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Μονακό στο Telekom Center.

Τη φετινή σεζόν, ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας του τριφυλλιού μετράει 4.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ ανά 11’46” σε 27 παιχνίδια της Euroleague.