Ο Νίκος Χουγκάζ του ΠΑΟΚ μπαίνει στο χειρουργείο και χάνει το υπόλοιπο της μπασκετικής σεζόν

Την επιλογή της χειρουργικής επέμβασης πήραν στον ΠΑΟΚ ο Νίκος Χουγκάζ και οι άνθρωποι της ΚΑΕ, προκειμένου να αποκατασταθεί ο τραυματισμός του παίκτη στον δεξιό αστράγαλο.

Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Χουγκάζ τραυματίστηκε πριν από σχεδόν ένα μήνα, στον δεύτερο προημιτελικό αγώνα του ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup, στην Αθήνα, κόντρα στο Περιστέρι (18.03.2026).

Ο διεθνής φόργουορντ, μετά από συντηρητική αγωγή την οποία ακολούθησε τις τελευταίες εβδομάδες, κατέληξε, με την ομάδα, ύστερα από την επανεξέτασης της κατάστασής του, να μπει στο χειρουργείο, ώστε να είναι απόλυτα υγιής για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Οι ανακοίνωση των Θεσσαλονικέων:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, σε συνέχεια του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη ο Νίκος Χουγκάζ στη δεξιά ποδοκνημική και κατόπιν επανεκτίμησης της κατάστασής του, αποφασίστηκε η επιλογή της χειρουργικής αποκατάστασης.

Από την πρώτη στιγμή ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη συντηρητική αγωγή, σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα για το είδος του τραυματισμού του. Ωστόσο, με βάση τα νεότερα δεδομένα (κλινική αστάθεια, η οποία ελέγχθηκε μετά την αποδρομή του εκτεταμένου οιδήματος) και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πορεία της αποκατάστασης, όσο και το χρονικό σημείο της αγωνιστικής περιόδου, κρίθηκε -και με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητή- ότι η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική λύση για την πλήρη αποκατάστασή του.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη μακροχρόνια υγεία του Νίκου Χουγκάζ και τη διασφάλιση της απόλυτης ετοιμότητάς του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, χωρίς την πίεση του άμεσου αγωνιστικού χρόνου.

Η επέμβαση θα γίνει την Πέμπτη 16/4 και ο αθλητής θα ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποθεραπείας του, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασής του.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του Νίκου Χουγκάζ και του ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».