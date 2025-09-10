Συμβαίνει τώρα:
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απάντησε στα ελληνικά στη γαλανόλευκη ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η αγάπη του Νόβακ Τζόκοβιτς για την Ελλάδα δεν κρύβεται
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς
REUTERS

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έστειλε το δικό του ελληνικό μήνυμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στα ημιτελικά του Eurobasket.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην Ελλάδα, παρακολουθεί όλα τα αθλητικά νέα και χάρηκε, φυσικά, με την πρόκριση της Εθνικής μπάσκετ στα ημιτελικά του Eurobasket.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις φρόντισε, μάλιστα, να στείλει το δικό του μήνυμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ο Τζόκοβιτς σχολίασε στην τελευταία ανάρτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, γράφοντας “Πάμε“.

antetokounmpo djokovic

Το σχόλιο του δεν πέρασε απαρατήρητο από τους υπόλοιπους χρήστες του Instagram, οι οποίοι έβαλαν… like στο μήνυμα του Νόβακ Τζόκοβιτς.

