Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από το Miami Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε γνωστό πως δεν θα λάβει μέρος στο φετινό Miami Open, εξαιτίας τραυματισμού που αντιμετωπίζει στον δεξιό ώμο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα υποβληθεί σε θεραπεία και δεν έγινε γνωστό πότε θα επιστρέψει στα διεθνή τουρνουά. Tο Miami Open, το δεύτερο τουρνουά Masters 1000 της χρονιάς, μετά το Indian Wells, θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις 29 Μαρτίου στη Φλόριντα.

Θυμίζουμε ότι ο 38χρονος Σέρβος τενίστας (νο3 στην παγκόσμια κατάταξη, πίσω από Αλκαράθ και Σίνερ) είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα και στο Indian Wells, εκεί όπου αποκλείστηκε στη φάση των “16” από τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ.