Αθλητικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από το Miami Open

Θα απουσιάσει το δεύτερο τουρνουά Masters 1000 της χρονιάς, μετά το Indian Wells
ΦΩΤΟ Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε γνωστό πως δεν θα λάβει μέρος στο φετινό Miami Open, εξαιτίας τραυματισμού που αντιμετωπίζει στον δεξιό ώμο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα υποβληθεί σε θεραπεία και δεν έγινε γνωστό πότε θα επιστρέψει στα διεθνή τουρνουά. Tο Miami Open, το δεύτερο τουρνουά Masters 1000 της χρονιάς, μετά το Indian Wells, θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις 29 Μαρτίου στη Φλόριντα.

Θυμίζουμε ότι ο 38χρονος Σέρβος τενίστας (νο3 στην παγκόσμια κατάταξη, πίσω από Αλκαράθ και Σίνερ) είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα και στο Indian Wells, εκεί όπου αποκλείστηκε στη φάση των “16” από τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
38
38
28
27
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo