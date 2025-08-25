Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο US Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο US Open, παίρνοντας με άνεση το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

Δίχως να χρειαστεί να ιδρώσει ιδιαίτερα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς διατήρησε το αήττητο στις πρεμιέρες στη Νέα Υόρκη για 19η φορά, επικρατώντας του 19χρονου Αμερικανού και Νο48 του κόσμου, Λέρνερ Τιέν με 6-1, 7-6(3), 6-2.

Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας ζορίστηκε μόνο στο δεύτερο σετ, κάνοντας επίδειξη δύναμης στο πρώτο και στο τρίτο.

Αυτή ήταν η 75η σερί νίκη σε πρεμιέρες Grand Slam για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με την τελευταία ήττα να είναι στο Australian Open του 2006 από τον Αμερικανό Πολ Γκολντστάιν.

Στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον επίσης Αμερικανό, Τσέχικης καταγωγής, Ζάκχαρι Σβάιντα, ο οποίος κέρδισε στην πρεμιέρα τον Ούγγρο Ζόμπορ Πίρος με 6-4, 6-2, 7-5.