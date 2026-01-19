Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Australian Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν εξαιρετικός στην πρεμιέρα του στο Australian Open και επικράτησε με… περίπατο του Πέδρο Μαρτίνεθ με 3-0 σετ (6-3, 6-2, 6-2), παίρνοντας την πρόκριση για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Με μόλις 5 πόντους χαμένους στο σερβίς του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον 28χρονο Ισπανό (Νο71 της παγκόσμιας κατάταξης) και συνεχίζει με αισιοδοξία την πορεία του στο Australian Open του 2026.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις ψάχνει στο φετινό αυστραλιανό Γκραν Σλαμ, την 11η κατάκτηση του τροπαίου και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Φραντσέσκο Μαεστρέλι, που προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό μέσα από τα προκριματικά, για μία θέση στους “32” της διοργάνωσης.

Τελευταία φορά που κατέκτησε το Australian Open ο Τζόκοβιτς ήταν το 2023.