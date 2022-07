Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Νόρι με 3-1 σετ και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Wimbledon. Ο Σέρβος τενίστας πανηγύρισε έντονα τη νίκη του επί του Βρετανού κι είχε λόγο.

O 35χρονος τενίστας είχε εκνευριστεί με έναν φίλαθλο προς το τέλος του αγώνα. Αρχικά τον αγριοκοίταξε και στη συνέχεια όταν τελείωσε το παιχνίδι του έστειλε φιλάκια…

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποδοκιμάστηκε από μερίδα του κόσμου. Στη συνέχεια, ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας, μετά τις καθιερωμένες χειραψίες με τον αντίπαλο του και τον διαιτητή, μπήκε στο γήπεδο και πανηγύρισε αρκετά έντονα, βγάζοντας όλα τα νεύρα που είχε μετά τη διαμάχη του με την εξέδρα.

Δείτε το βίντεο:

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN