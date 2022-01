Το πρόγραμμα του Νόβακ Τζόκοβιτς, στην επίσημη ιστοσελίδα του, είχε μια σημαντική τροποποίηση. Το Australian Open βγήκε από το καλεντάρι του Σέρβου κορυφαίου τενίστα.

Την ώρα που ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα περιμένει μέχρι την προσεχή Δευτέρα (10/01) για να μάθει οριστικά εάν θα του επιτραπεί η είσοδος στην Αυστραλία, υπήρξε μια εξέλιξη που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και που ίσως να σημαίνει πολλά.

Ο Σέρβος έχει απευθυνθεί σε ειδικό δικαστήριο για να μπορέσει να πάρει την άδεια εισόδου και παραμονής στην Αυστραλία, αντιδρώντας στην απόφαση των Αρχών να ακυρώσουν τη βίζα του, επειδή είναι ανεμβολίαστος, αλλά την ίδια στιγμή προχώρησε στην τροποποίηση του προγράμματός του στην ιστοσελίδα του, αφαιρώντας συγκεκριμένα από το καλεντάρι το Australian Open.

Αυτή τη στιγμή, κανείς δεν γνωρίσει εάν ο Νόβακ Τζόκοβιτς προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση λόγω της ψυχολογικής πίεσης που έχει δεχθεί τις τελευταίες ώρες, από τη στιγμή που έφτασε στην Αυστραλία, ή επειδή δεν θέλει πλέον να συμμετάσχει στο φετινό Australian Open, ακόμα και εάν κερδίσει την έφεση του.

Novak Djokovic’s updated schedule on his official website… pic.twitter.com/FGJj0Bpuvq