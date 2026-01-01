Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε «Καλή χρονιά» και στα ελληνικά

Την πρώτη του ανάρτηση για το 2026 έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο instagram και εμφανίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες, να εύχεται “Καλή χρονιά” σε 7 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά.

Μπορεί να μη βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, αφού ταξίδεψε στο Ντουμπάι για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του πριν την έναρξη της σεζόν του τένις στην Αυστραλία, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν ξέχασε τη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πρώτο του μήνυμα για το 2026, ευχήθηκε αρχικά στα ελληνικά “Καλή χρονιά”, για να ακολουθήσει η αντίστοιχη ευχή και στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Novak Djokovic (@djokernole)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε αρκετό διάστημα τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα.