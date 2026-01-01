Αθλητικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε «Καλή χρονιά» και στα ελληνικά

Video με ευχές από τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το 2026
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε αγώνα του
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε αγώνα του / REUTERS / Ibraheem Al Omari

Την πρώτη του ανάρτηση για το 2026 έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο instagram και εμφανίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες, να εύχεται “Καλή χρονιά” σε 7 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά.

Μπορεί να μη βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, αφού ταξίδεψε στο Ντουμπάι για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του πριν την έναρξη της σεζόν του τένις στην Αυστραλία, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν ξέχασε τη χώρα μας.

Στο πρώτο του μήνυμα για το 2026, ευχήθηκε αρχικά στα ελληνικά “Καλή χρονιά”, για να ακολουθήσει η αντίστοιχη ευχή και στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Novak Djokovic (@djokernole)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε αρκετό διάστημα τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα.

