O Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε τον Ντένις Σαποβάλοφ στα ημιτελικά του Wimbledon και θα παίξει την Κυριακή (11.07.2021) με τον Ματέο Μπερετίνι με σκοπό να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 20 Grand Slam των Φέντερερ – Ναδάλ.

Έδειξε… αλύγιστος, μετά από μια “μάχη” που κράτησε 2 ώρες και 45 λεπτά. Ένα βήμα από το να… γράψει ιστορία βρίσκεται ο εκπληκτικός Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου νίκησε με 3-0 σετ τον Ντένις Σαποβάλοφ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Wimbledon και, πλέον, στον τελικό της Κυριακής απέναντι στον Ματέο Μπερετίνι των 11 διαδοχικών νικών στο γρασίδι θα επιδιώξει να κάνει το 3Χ3 στα Grand Slam της σεζόν (έχει κατακτήσει ήδη το Australian Open και το Roland Garros).

Αυτός θα είναι ο 7ος τελικός του Τζόκοβιτς στο Λονδίνο. Σε περίπτωση που στεφθεί για τρίτη σερί χρονιά νικητής, ο 34χρονος Σέρβος θα φτάσει τους 20 major τίτλους καριέρας και θα ισοφαρίσει σε κατακτήσεις τους εν ενεργεία θρύλους του αθλήματος, Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ. Στο επόμενο US Open που θ΄ ακολουθήσει θα έχει την ευκαιρία, εκτός απρόοπτου, να γίνει ο κορυφαίος των κορυφαίων!

Ο 22χρονος Καναδός, Ντένις Σαποβάλοφ, ήταν ανταγωνιστικός στην «παρθενική» του εμφάνιση σε ημιτελικό Grand Slam και κατάφερε να κοντράρει σε όλα τα -στα ίσια- το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, χάνοντας το πρώτο στις… λεπτομέρειες με 7-6 (3) το δεύτερο με 7-5 και το τρίτο πάλι με 7-5. Ο «Νολε» μετρά πλέον 7 επιτυχίες απέναντι στον Καναδό σε ισάριθμες αναμετρήσεις τους.