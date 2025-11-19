Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ: «Μια επίσκεψη που άφησε αποτύπωμα»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφτηκε πρόσφατα το ΟΑΚΑ και ειδικότερα το προπονητικό κέντρο Κ1

Το ΟΑΚΑ είχε την τιμή να υποδεχθεί μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκοσμίου αθλητισμού, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόσφατη επίσκεψη του κορυφαίου Σέρβου τενίστα στο Ολυμπιακό Προπονητήριο και ειδικότερα στο Κέντρο Κ1 αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για το ΟΑΚΑ.

Η παρουσία του κορυφαίου αθλητή έφερε έναν αέρα έμπνευσης και υπερηφάνειας σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για τη λειτουργία και την αναβάθμιση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχθήκαμε τον διεθνούς φήμης αθλητή Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ολυμπιακό Προπονητήριο του ΟΑΚΑ και ειδικότερα στο προπονητικό κέντρο Κ1. Η παρουσία του και τα θερμά λόγια που εξέφρασε για το Ολυμπιακό συγκρότημα και το προσωπικό μας αποτέλεσαν ξεχωριστή διάκριση και σημαντική επιβράβευση για το έργο που επιτελείται στους χώρους μας.

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, καθώς και για την ευγένεια, τον σεβασμό και την θετική ενέργεια που μοιράστηκε με υπαλλήλους, αθλούμενους και επισκέπτες. Η επίσκεψή του άφησε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα και συνέβαλε στο να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος και η αξία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Ευχόμαστε να τον υποδεχθούμε εκ νέου στο μέλλον και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και υγεία στη συνέχεια της λαμπρής αθλητικής του πορείας».