Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στους 16 του Australian Open με επεισοδιακό τρόπο και ιστορικό ρεκόρ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν αντιμετώπισε προβλήματα με τη ζέστη, νίκησε τον Ολλανδό Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ με 6-3, 6-4, 7-6(4) και προκρίθηκε στους «16» του Australian Open.

Σε ένα ματς που διεξήχθη με κλειστή την οροφή στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα», ο αειθαλής Σέρβος, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είναι Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, ξεπέρασε το «εμπόδιο» του 30χρονου αντιπάλου του (Νο 75 στον κόσμο) και έφτασε στον 4ο γύρο, προσθέτοντας άλλη μια… γραμμή στο βιβλίο των ρεκόρ, στην προσπάθειά του να κατακτήσει τον 25ο τίτλο της σπουδαίας καριέρας του σε τουρνουά γκραν σλαμ.

Συγκεκριμένα, ο «Νόλε», ο οποίος στις 22 Μαΐου θα γιορτάσει τα 39α γενέθλιά του, έφτασε τις 102 νίκες στο Australian Open, ισοφάρισε το ρεκόρ του -έξι φορές νικητή στη διοργάνωση- Ρότζερ Φέντερερ στο πρώτο τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς, ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τις 400 νίκες στα γκραν σλαμ τουρνουά.



Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι, στο δεύτερο σετ και ενώ προηγείτο 4-2, ο Τζόκοβιτς χτύπησε το μπαλάκι, το οποίο έφτασε πολύ κοντά στο να χτυπήσει ένα “ball kid” που βρισκόταν δίπλα στο φιλέ.

Il est incompréhensible par moment, quel geste débile quand tu mènes et qu’en plus c’est une faute de ton adversaire (?) pic.twitter.com/3f2hoI634N — Remeli (@RemeliTennis) January 24, 2026

Ο Σέρβος σήκωσε γρήγορα το χέρι του για να ζητήσει συγγνώμη, με το συμβάν να «ξυπνά» μνήμες από τον αποκλεισμό του στο US Open του 2020, επειδή σε ένα παρόμοιο περιστατικό χτύπησε έναν επόπτη στο λαιμό.





Στους «16», ο «Νόλε» θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τσέχο Γιάκουμπ Μένσικ και τον Αμερικανό Ίθαν Κουίν.