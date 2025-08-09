O Ντάμιαν Σιμάνσκι της ΑΕΚ κοντά στη Λέγκια Βαρσοβίας

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην πατρίδα του βρίσκεται ο Νταμιάν Σιμάνσκι, με τη Λέγκια Βαρσοβίας να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για την απόκτησή του. Ο 30χρονος μέσος δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς και βρίσκεται στη λίστα των παικτών που έχουν τεθεί εκτός πλάνων για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του sport.tvp.pl, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ η τελευταία βαριά ήττα της Λέγκια από την ΑΕΚ Λάρνακας (4-1) στα προκριματικά του Europa League φαίνεται να επιτάχυνε τις εξελίξεις, με τους Πολωνούς να αναζητούν άμεσα ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

Ο Σιμάνσκι αποκτήθηκε από την Ένωση το 2020, με μεταγραφή από την Αχμάτ Γκρόζνι αντί 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στα τέσσερα χρόνια παρουσίας του στα «κιτρινόμαυρα», κατέγραψε 190 συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022-23. Παράλληλα, έχει φορέσει 18 φορές τη φανέλα της εθνικής Πολωνίας, ενισχύοντας το βιογραφικό του σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός πως ο αθλητικός διευθυντής της Λέγκια, Μίχαλ Ζεβλάκοφ, έχει εκφράσει ανοιχτά την εκτίμησή του για τον Πολωνό χαφ, θεωρώντας τον ιδανικό για τη θέση «6», εκεί όπου η ομάδα της Βαρσοβίας έχει εντοπίσει αγωνιστικό κενό.

Εφόσον το deal ολοκληρωθεί, η ΑΕΚ αναμένεται να εξασφαλίσει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος, βάζοντας ταυτόχρονα «τελεία» σε μια γεμάτη και επιτυχημένη διαδρομή του Σιμάνσκι με την κιτρινόμαυρη φανέλα.