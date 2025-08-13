Ο Ντάμιαν Σιμάνσκι βρίσκεται στη Βαρσοβία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή από την ΑΕΚ στην Λέγκια

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι βρίσκεται ήδη στη Βαρσοβία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Λέγκια, με τον Πολωνό μέσο να βρίσκεται εδώ και καιρός εκτός πλάνων από την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο Νταμιάν Σιμάνσκι ταξίδεψε στην πατρίδα του με άδεια από την ΑΕΚ, με σκοπό να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από την Λέγκια. Ο 28χρονος διεθνής χαφ υπήρξε ένα από τους βασικότερους παίκτες της Ένωσης τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ο νέος τεχνικός της ομάδας Μάρκο Νίκολιτς δεν τον είχε στα πλάνα του για τη νέα σεζόν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Σιμάσνκι να ψάχνει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, με τη Λέγκια να είναι εκείνη η οποία απέσπασε το ναι του έμπειρου ποδοσφαιριστή.

Πλέον και αφού η ΑΕΚ δεν στάθηκε εμπόδιο, έχουν απομείνει τα τυπικά, προκειμένου η μεταγραφή να ολοκληρωθεί και ο πρώην αρχηγός της Ένωσης να γίνει κάτοικος Βαρσοβίας.