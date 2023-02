Ο Όλεγκ Νταντσένκο, ο οποίος αγωνίζεται στη Ζόρια ως δανεικός από την ΑΕΚ υπέστη ανακοπή καρδιάς στην προπόνηση της Ζόρια. Ο Ουκρανός μπακ νοσηλεύεται στην εντατική.

Ο Όλεγκ Νταντσένκο υπέστη τριπλή καρδιακή ανακοπή στην προπόνηση της Κυριακής, με την ουκρανική Ζόρια να βρίσκεται στην Τουρκία για προετοιμασία.

Για καλή τύχη του Ουκρανού μπακ, υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος επανέφερε στη ζωή τον Νταντσένκο που για κάποιο χρονικό διάστημα δεν είχε σφυγμό και ήταν κλινικά νεκρός.

Ο Νταντσένκο νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και βρίσκεται στην εντατική. Η κατάσταση του είναι σταθερή και άπαντες ευελπιστούν ότι ο Ουκρανός θα βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη μάχη.

ZORYA PLAYER SUFFERS HEART ATTACK 🫀



TaToTake reports that Zorya full back Oleh Danchenko collapsed at the UPL club’s 🇹🇷 training camp yday



His heart stopped beating 3 times before he was resuscitated by a defibrillator



He’s now in hospital & awaiting diagnosis or operation pic.twitter.com/YIlzutv7Z3