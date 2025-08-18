Αθλητικά

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έστειλε μήνυμα στους οπαδούς για το Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

Πρωταγωνιστής στο video για τα εισιτήρια του αγώνα ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού
Ο Νταβίντε Καλάμπρια στην άφιξή του στην Ελλάδα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νταβίντε Καλάμπρια στην άφιξή του στην Ελλάδα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Κάλεσμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να δώσουν βροντερό “παρών” στο πρώτο παιχνίδι του “τριφυλλιού” με τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League, έκανε ο Νταβίντε Καλάμπρια.

Αποτελώντας το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Νταβίντε Καλάμπρια έστειλε μήνυμα μέσα από τα social media της ομάδας στους οπαδούς, ζητώντας τους να γεμίσουν το ΟΑΚΑ για το ματς με τη Σάμσουνσπορ.

Οι “πράσινοι” θα ψάξουν προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στην τουρκική ομάδα, στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ και ο Ιταλός μπακ ανέφερε σχετικά τα εξής: «Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ στην Αθήνα. Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη και φόρτσα ΠΑΟ».

Ο Καλάμπρια αναμένεται να μπει κατευθείαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, για να είναι διαθέσιμος στα παιχνίδια με τη Σάμσουνσπορ.

