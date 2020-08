Μπορεί η Λίβερπουλ να είχε μια… σαρωτική σεζόν στην Αγγλία, που της έδωσε τελικά τον τίτλο στην Premier League, αλλά δεν είχε τον κορυφαίο παίκτη. Ο Κέβιν Ντε Μπρόιν της Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς για την Premier League. Ο Βέλγος “play maker” της Μάντσεστερ Σίτι ήταν ο ηγέτης των «μπλε» και παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να τους οδηγήσει στην κορυφή του πρωταθλήματος, έκανε μεγάλες εμφανίσεις.

Σε 35 συμμετοχές, ο 29χρονος σταρ είχε 13 γκολ και 20 ασίστ, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ του Τιερί Ανρί.

Ο Ντε Μπρόινε είχε επίσης 10 βραβεία του Man of the Match μέσα στη σεζόν, τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη της Premier League. Να θυμίσουμε ότι ο Γιούργκεν Κλοπ ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς.

