Ξεκίνησε η εποχή Ντέγιαν Μποντίρογκα στη Euroleague με την μεγάλη μορφή του σερβικού μπάσκετ να αναλαμβάνει και επίσημα την προεδρία της Λίγκας.

Με ανακοίνωσή της, η Euroleague ανακοίνωσε ότι ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα είναι ο νέος ισχυρός άνδρας της Λίγκας, παίρνοντας τη… σκυτάλη από τον Τζόρντι Μπερτομέου, έπειτα από 22 χρόνια.

Στο πλευρό του Ντέγιαν Μποντίρογκα θα βρίσκεται ο Μάρσαλ Γκλίκμαν. Όπως ήταν γνωστό, ο Αμερικανός –άλλοτε συνεργάτης και σύμβουλος του Τζόρντι Μπερτομέου– “προωθήθηκε” στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Euroleague.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τζόρντι Μπερτομέου και την ομάδα του για το όραμα και την σκληρή δουλειά τους. Ανυπομονώ να συνεχίσω να χτίζω πάνω σε αυτό και να διευρύνω την απήχηση της EuroLeague και του EuroCup” ανέφερε μεταξύ άλλων ο παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού.

Η σχετική ενημέρωση:

«Το σύμβολο της EuroLeague Dejan Bodiroga, ο οποίος κέρδισε τρεις τίτλους EuroLeague και πολλά ατομικά βραβεία κατά τη διάρκεια μιας θρυλικής καριέρας, ορίστηκε Πρόεδρος της Euroleague Basketball και θα εκπληρώσει επίσης το ρόλο του διευθυντή. Ο Μποντιρόγκα θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Μποντιρόγκα φέρνει τη βαθιά του γνώση και εμπειρία στο νέο του ρόλο και θα επικεντρωθεί στην αύξηση της ποιότητας του ανταγωνισμού για συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, συνεργάτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της Εuroleague. Το εκτεταμένο διεθνές δίκτυό του παρέχει τη βάση για μια νέα στρατηγική που επικεντρώνεται στη βελτίωση των θεσμικών σχέσεων της Εuroleague εντός της παγκόσμιας κοινότητας μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένης της EuroLeague Players Association, της EuroLeague Head Coaches Board, της Union of Euroleague Basketball Officials, της FIBA, των εγχώριων πρωταθλημάτων.

Μετά την καριέρα του, ο Μποντιρόγκα διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης μεταξύ 2011 και 2015 και στη συνέχεια Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού της FIBA Europe.

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για την EuroLeague», είπε ο Μποντιρόγκα. «Τα τελευταία 20 χρόνια είδαμε την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης να καθιερώνεται ως μια δύναμη στον παγκόσμιο αθλητισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τζόρντι Μπερτομέου και την ομάδα του για το όραμα και τη σκληρή δουλειά τους και ανυπομονώ να συνεχίσουμε να χτίζουμε και να επεκτείνουμε τον αντίκτυπο της EuroLeague και του EuroCup».

Ο Μάρσαλ Γκλίκμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της G2 Strategic και επί μακρόν σύμβουλος της Euroleague Basketball, ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εuroleague, Διευθυντής των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και Ειδικός Σύμβουλος της Euroleague Properties. Επιπλέον, θα έχει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Euroleague Ventures, της κοινοπραξίας του πρωταθλήματος με την IMG Media. Ο Γκλίκαν θα υπηρετήσει έναν μεταβατικό ρόλο και θα βοηθήσει τους μετόχους της Euroleague Basketball στην πρόσληψη ενός μόνιμου Διευθύνοντος Συμβούλου».

