Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ υποδέχτηκε τον Ρονάλντο στο νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι

Το νέο γήπεδο “στολίδι” της Ίντερ Μαϊάμι άνοιξε τις πύλες του και φιλοξένησε τους πρώτους φιλάθλους της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο παιχνίδι με την Όστιν, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, σε ρόλο οικοδεσπότη, καλωσόρισε τον κόσμο. Να σημειωθεί ότι ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής είναι μέτοχος μειοψηφίας στην Ίντερ Μαϊάμι, ωστόσο αποτελεί το δημόσιο πρόσωπο του συλλόγου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στο νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι ήταν ο Ρονάλντο. Το “φαινόμενο” του ποδοσφαίρου δέχθηκε την πρόσκληση του άλλοτε συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Όταν ήρθα στην Αμερική, το όνειρό μου ήταν να κατακτήσω τίτλους, να βοηθήσω το ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί και να δημιουργήσω τη δική μου ομάδα. Σήμερα βρισκόμαστε στο νέο μας σπίτι. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα», δήλωσε ο Μπέκαμ.

Στο πλευρό του ήταν όλη η οικογένειά του εκτός από τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με τους γονείς του.

Την ιστορική πρώτη εμφάνιση της Ίντερ Μαϊάμι στο νέο γήπεδο, συνόδευσε με συναυλία ο Μάρκ Άντονι, πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ.