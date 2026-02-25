Αθλητικά

Ο Ντελ Πιέρο «απασφάλισε» κατά της Ίντερ: «Είχε όλα τα εφόδια για να προκριθεί, αλλά απέτυχε»

Ο εμβληματικός αρχηγός της Γιουβέντους σχολίασε με καυστικό τρόπο τον αποκλεισμό των νερατζούρι από την Μπόντο Γκλιμτ
Ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο
Ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο

Η Ίντερ έκανε δύο ήττες στα playoffs του Champions League με την Μπόντο Γκλιμτ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια με συνολικό σκορ 5-2 και ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο στο «Sky Sports» κατακεραύνωσε τους νερατζούρι.

Ο Ντελ Πιέρο αρχικά εκθείασε την Μπόντο Γκλιμτ για την εικόνα της στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια με την Ίντερ και στη συνέχεια χαρακτήρισε μεγάλη αποτυχία τον αποκλεισμό της ομάδας του Κίβου, καθώς είχε όλα τα εφόδια για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

«Η Μπόντο Γκλιμτ έπαιξε εξαιρετικά. Δούλεψαν ως ομάδα, πασάροντας και βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Αυτό, σε συνδυασμό με την επιθυμία τους, έκανε τη διαφορά. Είναι δύσκολο για τη Μπόντο με λιγότερο κόσμο, λιγότερο μπάτζετ, λιγότερο εξοπλισμό να πετύχει ότι πέτυχε. Έχει μάθει όμως να κερδίζει αγώνες σαν κι αυτόν με υπερβολική απόδοση, κάτι που η Ίντερ δεν κατάφερε.

Υπάρχει τεράστια απογοήτευση επειδή η Ίντερ είχε όλα τα εφόδια για να προχωρήσει! Παρά το έλλειμμα των δύο γκολ από τον πρώτο αγώνα, είχε την ποιότητα να προσφέρει μια αξέχαστη ευρωπαϊκή βραδιά στο Σαν Σίρο, αλλά απέτυχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο για τον αποκλεισμό των Μιλανέζων.

Αθλητικά
