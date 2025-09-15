Ο Ντένις Σρέντερ χάζεψε τον Αλπερέν Σενγκούν: Η επική φάση του τελικού του Eurobasket

Ο Ντένις Σρέντερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Γερμανίας στο Eurobasket και ο άνθρωπος που οδήγησε τους Γερμανούς στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Ντένις Σρέντερ έκανε ένα εκπληκτικό Eurobasket, αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, ενώ ήταν ο πιο καθοριστικός παίκτης της Γερμανίας στα τελευταία λεπτά του τελικού με την Τουρκία, όπου τα έκανε όλα σωστά σε άμυνα και επίθεση.

Ο Γερμανός γκαρντ πέτυχε το καλάθι που σφράγισε τη νίκη των Γερμανών, ωστόσο στις μνήμες των περισσότερων φίλων του μπάσκετ θα μείνει η στιγμή που έπιασε στον ύπνο τον Αλπερέν Σενγκούν.

Ο Σρέντερ πήγε να κάνει την επαναφορά, είδε τον Σενγκούν να έχει γυρισμένη την πλάτη του και πέταξε την μπάλα πάνω του, βγάζοντας ασίστ στον εαυτό του για ένα εύκολο καλάθι.

Μόνο ο δαιμόνιος Γερμανός θα είχε το καθαρό μυαλό να κάνει κάτι τόσο ευφυές στα τελευταία λεπτά του τελικού του Eurobasket.