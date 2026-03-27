Ο Ντέβον Χολ της Φενερμπαχτσέ συμφώνησε με την Αρμάνι Μιλάνο για την επόμενη σεζόν

Τριετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Αμερικανός γκαρντ
Ο Ντέβον Χολ στον τελικό της Euroleague/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ντέβον Χολ αναμένεται να επιστρέψει στην Αρμάνι Μιλάνο την επόμενη σεζόν, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα και θα αφήσει τη Φενερμπαχτσέ.

Στη Φενερμπαχτσέ ο Χολ κατάφερε να κατακτήσει τη Euroleague την σεζόν 2024/25 όντας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Γιασικεβίτσιους και πλέον έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Αρμάνι Μιλάνο, στην οποία αγωνιζόταν και την τριετία 2021-24.

Τη φετινή σεζόν ο Αμερικανός γκαρντ σε 25 παιχνίδια με την τουρκική ομάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει κατά μέσο όρο 9.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, ενώ στοχεύει να κλείσει την καριέρα του με μία ακόμα κατάκτηση της Euroleague.

