Σαμπαλένκα για τη μυρωδιά κάνναβης στο US Open: «Αν συνεχίσουν να καπνίζουν έτσι, θα μαστουρώσω εγώ»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο US Open, επικρατώντας 2-0 (6-3, 6-4) της Καμίλα Ρακίμοβα για τον τρίτο γύρο του Grand Slam, σε ένα ματς που είχε μια απρόσμενη ενόχληση, μιας και από την εξέδρα μύριζε έντονα κάνναβη.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απευθύνθηκε στη διαιτητή, Εύα Ασδεράκη-Μουρ, ζητώντας ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. «Κάποιος καπνίζει κάνναβη. Μπορείς να κάνεις κάτι; Γιατί η μυρωδιά είναι πολύ έντονη» της ανέφερε. Η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη ώστε να επηρεάζει τη συγκέντρωσή της την ώρα που αγωνιζόταν σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά του κόσμου, με το κάπνισμα να απαγορεύεται γενικά στο US Open.

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Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Σαμπαλένκα αναφέρθηκε ξανά στο περιστατικό, αυτή τη φορά με αρκετή δόση χιούμορ, αλλά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους θεατές.

«Παιδιά, μπορείτε να καπνίζετε ό,τι θέλετε και να χαλαρώνετε, αλλά σας παρακαλώ μην το κάνετε κοντά στο γήπεδο. Είναι δύσκολο να αγωνίζεσαι στο υψηλότερο επίπεδο με αυτή τη μυρωδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"SI SIGUEN FUMANDO ASÍ, LA QUE VA A TERMINAR DROGADA SOY YO".



​Aryna Sabalenka: "Chicos, pueden fumar lo que quieran y relajarse, pero por favor no lo hagan cerca de la pista. Es difícil competir al máximo nivel con ese olor" pic.twitter.com/KI3u5unA4D https://t.co/0vmXMLq7zE — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 4, 2026

Και συνέχισε -χαμογελαστή- δίνοντας την ατάκα:: «Αν συνεχίσετε να καπνίζετε έτσι, στο τέλος αυτή που θα μαστουρώσει θα είμαι εγώ».