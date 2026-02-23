Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει υπογράψει προσύμφωνο με την Ίντερ σύμφωνα με τους Ισπανούς

Η Ίντερ βρίσκεται πλέον “αγκαλιά” με τον τίτλο στη Serie A, αλλά ισπανικό ρεπορτάζ την εμφανίζει να έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, για να προχωρήσει σε μία ιστορική αλλαγή προπονητή.

Μετά από 15 χρόνια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ντιέγκο Σιμεόνε φέρεται έτοιμος να κάνει ένα νέο… βήμα στην σπουδαία καριέρα του, με την ισπανική εκπομπή “El Chiringuito de Jugones” να αποκαλύπτει προσύμφωνο του Αργεντινού τεχνικού με την Ίντερ για τη σεζόν 2026-27.

Ο Σιμενόνε έχει πάντως συμβόλαιο με τους “ροχιμπλάνκος” για έναν ακόμη χρόνο, ενώ οι “νερατζούρι” πηγαίνουν… τρένο στην ιταλική Serie A, με τον Κριστιάν Κίβου στον πάγκο τους και αναμένεται να κατακτήσουν με… περίπατο πια, τον τίτλο του πρωταθλητή.