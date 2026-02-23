Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει υπογράψει προσύμφωνο με την Ίντερ σύμφωνα με τους Ισπανούς

Έτοιμος να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται ότι είναι ο Αργεντινός προπονητής
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε σε αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης / REUTERS/Susana Vera

Η Ίντερ βρίσκεται πλέον “αγκαλιά” με τον τίτλο στη Serie A, αλλά ισπανικό ρεπορτάζ την εμφανίζει να έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, για να προχωρήσει σε μία ιστορική αλλαγή προπονητή.

Μετά από 15 χρόνια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ντιέγκο Σιμεόνε φέρεται έτοιμος να κάνει ένα νέο… βήμα στην σπουδαία καριέρα του, με την ισπανική εκπομπή “El Chiringuito de Jugones” να αποκαλύπτει προσύμφωνο του Αργεντινού τεχνικού με την Ίντερ για τη σεζόν 2026-27.

Ο Σιμενόνε έχει πάντως συμβόλαιο με τους “ροχιμπλάνκος” για έναν ακόμη χρόνο, ενώ οι “νερατζούρι” πηγαίνουν… τρένο στην ιταλική Serie A, με τον Κριστιάν Κίβου στον πάγκο τους και αναμένεται να κατακτήσουν με… περίπατο πια, τον τίτλο του πρωταθλητή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
117
105
74
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo