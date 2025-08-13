Ο Ντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στη λίστα των Ρόμα και Βιγιαρεάλ σύμφωνα με το Tuttomercato

Ανοιχτό φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου από τη Γουέστ Χαμ, με τη Ρόμα και τη Βιγιαρεάλ να ενδιαφέρονται για τον διεθνή Έλληνα αμυντικό σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιταλική Tuttomercato.

Ο Μαυροπάνος πραγματοποίησε 33 συμμετοχές με την Γουέστ Χαμ την περασμένη σεζόν στην Premier League, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις, όμως δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα του προπονητή της ομάδας Γκράχαμ Πότερ για τη νέα σεζόν. Οι Λονδρέζοι μάλιστα δεν θα έλεγαν όχι στο ενδεχόμενο πώλησής του, με το ποσό της ρήτρας του να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, τόσο η Ρόμα, όσο και η Βιγιαρεάλ ενδιαφέρονται για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο να έχουν κάνει ακόμα επίσημη πρόταση.

Ο Μαυροπάνος έκανε τα πρώτα του βήματα στην Αγγλία με τη φανέλα της Άρσεναλ, καταγράφοντας μόλις επτά συμμετοχές. Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός σε Νυρεμβέργη και Στουτγκάρδη, με τη γερμανική ομάδα να τον αποκτά μόνιμα πριν τον παραχωρήσει το 2023 στη Γουέστ Χαμ έναντι 20 εκατ. ευρώ – το ίδιο ποσό που ζητούν και τώρα οι Λονδρέζοι.