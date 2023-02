Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη και οι Σακραμέντο Κινγκς ασχολούνται αρκετά με τον Βούλγαρο φόργουορντ, στέλνοντας εκπρόσωπό τους και στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Για τον Βεζένκοφ ρωτήθηκε και ένας από τους All Star των Σακραμέντο Κινγκς, ο Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος δήλωσε ότι παρακολουθεί τον παίκτη του Ολυμπιακού και θα ήθελε να τον έχει συμπαίκτη στο NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμπόνις ρωτήθηκε σχετικά στο περιθώριο του All Star Game και δήλωσε τα εξής: «Ναι, τον παρακολουθώ. Είναι σπουδαίος παίκτης, πολύ ταλαντούχους. Παίζει εκπληκτικά στην Ευρώπη. Κάνει με τον Ολυμπιακό σπουδαία πορεία στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, αλλά προφανώς θα το λατρεύαμε να τον έχουμε εδώ πέρα. Μπορεί να σουτάρει καλά την μπάλα. Για μας όσο περισσότεροι σουτέρ υπάρχουν, τόσο το καλύτερο».

Domantas Sabonis on Sasha Vezenkov joining the Kings: “The more shooters, the better for us”https://t.co/kSRAtQOr4Z pic.twitter.com/k8ckMFXtlL