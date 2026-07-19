Αθλητικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο βασιλιάς της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026: Ο Ρονάλντο πήγε το τρόπαιο στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό του Μουντιάλ / REUTERS/Lee Smith
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής και στο γήπεδο βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο βασιλιάς Φίλιππος των Ισπανών.

Ο τελικός του Μουντιάλ διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει από την κερκίδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και κάθισε μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, ενώ είχε την ευκαιρία να πάρει στα χέρια του και το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαμογέλασε πλατιά, χάιδεψε το κύπελλο και έδειχνε ενθουσιασμένος, τόσο μάλιστα που όταν έφτασε κοντά του το βίντεο το «κανάκεψε» χτυπώντας το φιλικά. Το κύπελλο μάλιστα μετέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο ο ο θρύλος της Εθνικής Βραζιλίας, Ρονάλντο.

 

Το ίδιο χαμογελαστή ήταν και η Μελάνια Τραμπ που μιλούσε με τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Στην εξέδρα βρέθηκε όμως και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλιππος, για να υποστηρίξει την εθνική ομάδα της πατρίδας του, η οποία και διεκδικεί το δεύτερο παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε φυσικά να περάσει απαρατήρητος ούτε και στον τελικό του Μουντιάλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
58
56
48
47
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo