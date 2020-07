Το ΝΒΑ δεν έχει καν επανεκκινήσει επίσημα, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς βρήκε τρόπο να γίνει viral πετυχαίνοντας καλάθι με έναν απίστευτο τρόπο στην πρώτη προπόνηση των Ντάλας Μάβερικς στο Ορλάντο.

Το παιδί-θαύμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του ΝΒΑ, Λούκα Ντόντσιτς, είναι σαν να μην έλειψε από τα παρκέ ούτε μία ημέρα, αφού μετά από μερικές ώρες που βρέθηκε στο Ορλάντο, όπου 22 ομάδες θα δώσουν συνέχεια στη φετινή σεζόν του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, πρόλαβε να κάνει κιόλας κάτι που συζητιέται παντού.

Ο Σλοβένος γκαρντ, κατά τη διάρκεια της πρώτης προπόνησης των Ντάλας Μάβερικς, ευστόχησε σε ένα… τρελό σουτ, αφού σημάδεψε το ταβάνι του κλειστού γυμναστηρίου, με την μπάλα να χτυπάει εκεί και να επιστρέφει καταλήγοντας απευθείας στο καλάθι!

Luka’s already hitting trick shots in the NBA bubble ✨



(via @think2win) pic.twitter.com/gardkoChtd