Ο Ντόντσιτς “πήγε” στον Α.Ο Μυκόνου και ο Ντιλέινι ζήλεψε! (pic)

Ο σταρ του ΝΒΑ, Λούκα Ντόντσιτς, βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, με την τοπική μπασκετική ομάδα να εκμεταλλεύεται την παρουσία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούσε “ενοχλώντας” τον Ντιλέινι.

Φωτογραφία κρατώντας μπλουζάκι του Α.Ο Μυκόνου δέχτηκε να βγει ο Λούκα Ντόντσιτς και προκάλεσε… πανδαιμόνιο. Ο Σλοβένος σούπερσταρ των Ντάλας Μάβερικς, που έκανε πράγματα και… θαύματα την περασμένη σεζόν στο ΝΒΑ, βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα και οι άνθρωποι της τοπικής ομάδας του νησιού τον προσέγγισαν για λόγους… μάρκετινγκ.

“Μετά από τις απορρίψεις των Ντιλέινι – Σλούκα, καταφέραμε να βρούμε γκαρντ. Λούκα Ντόντσιτς, τιμή μας! Υ.Γ. Πιο διαγαλαξιακός επικοινωνιακός τρόπος για να προμοτάρουμε την καινούργια μας κολεξιόν, παίζει; Στείλτε DM για υπογεγραμμένα μπλουζάκια από τον… admin” αναφέρεται χιουμοριστικά στην ανάρτηση της ομάδας στο Twitter, που συνοδεύεται από τη σχετική φωτογραφία.

Well after @foe23 ❤️

and @kos_slou 💙

rejections ….

we managed to find a ….guard.@luka7doncic 🐐we are honoured.

ΥΓ.Πιο διαγαλαξιακος επικοινωνιακος τροπος να προμοτάρουμε την καινουργια collection παιζει?

Στειλτε Dm για

υπογεγραμμενα μπλουζακια

απο τον………admin🤣 pic.twitter.com/yzlApGjV6L