Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κράτησε ανέπαφη την εστία του στη νίκη της Σεβίλλης επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 για τη La Liga

«Κέρβερος» ο Έλληνας τερματοφύλακας
Ο Βλαχοδήμος
Ο Βλαχοδήμος με τη φανέλα της Ελλάδας (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Σεβίλλη «απέδρασε» από το γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 για την 7η αγωνιστική της La Liga, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να είναι βασικός και να κάνει τρομερή εμφάνιση για να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει το τρίποντο.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είχε 6 αποκρούσεις στο παιχνίδι, με τις 4 να είναι άκρως εντυπωσιακές. Εφόσον, κράτησε ανέπαφη την εστία του έδωσε την ευκαιρία στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα να κερδίσει το παιχνίδι κόντρα στην καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο Ράγιο Βαγεκάνο. Το γκολ των Ανδαλουσιανών πέτυχε ο Άνταμς στο 87′ εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Καρμόνα.

Η Σεβίλλη είναι στην 8η θέση με 10 βαθμούς, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκεται στην 15η θέση με 5 βαθμούς.

