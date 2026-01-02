Ο ΟΦΗ αγγίζει το sold out στον τελικό του Betsson Super Cup με τον Ολυμπιακό

Περισσότερα από 7.500 εισιτήρια έχουν κάνει φτερά για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον Ολυμπιακό, με τους φίλους του ΟΦΗ να φτάνουν πολύ κοντά στο sold out.

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου για το Betsson Super Cup. Οι Κρητικοί θέλουν να ζήσουν μία ιστορική στιγμή και να κατακτήσουν το τρόπαιο, με τους φιλάθλους τους να έχουν προμηθευτεί ήδη 7.500 εισιτήρια.

Μένουν πλέον κάποια ελάχιστα εισιτήρια στη θύρα 13 του Παγκρητίου, αλλά και στις θύρες 16 και 17, ενώ υπάρχουν και κάποια ελάχιστα εισιτήρια στη θύρα 19 λόγω επιστροφών από χορηγούς.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα εξαντληθούν και τα τελευταία εισιτήρια.