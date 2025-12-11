Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο ΟΦΗ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής – Η νύχτα έγινε ημέρα στο Ηράκλειο από το pyro show των οπαδών

Συγκλονιστικές εικόνες από τους Ομιλήτες
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Το καμάρι της Κρήτης συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής! Ο ΟΦΗ γιορτάζει και οι οπαδοί του βγήκαν στους δρόμους του Ηρακλείου και ξεσήκωσαν την πόλη, για τη μεγάλη τους αγάπη.

Η νύχτα έγινε μέρα στην πόλη της Κρήτης, με εκατοντάδες καπνογόνα να φωτίζουν το κέντρο της πόλης και τον ουρανό σε ένα φαντασμαγορικό pyro show των οπαδών, για τον έναν αιώνα του ΟΦΗ.

“Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου. Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έκαναν τη νύχτα-μέρα για να γιορτάσουν την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας μας! Χρόνια πολλά ΟΦΗ! Χρόνια πολλά παντοτινή μας αγάπη”, αναφέρει η σχετική δημοσίευση της ΠΑΕ.

Τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και τα καπνογόνα που φώτισαν τον ουρανό του Ηρακλείου και το κέντρο της πόλης, προσφέροντας ένα μοναδικό οπτικό θέαμα που αγκαλιάστηκε από τους φίλους της ομάδας.

Από διαφορετικά σημεία του Ηρακλείου, οργανωμένοι φίλαθλοι συμμετείχαν ενεργά στη μεγάλη επέτειο, ανάβοντας καπνογόνα, εκτοξεύοντας βεγγαλικά και δίνοντας ρυθμό στην πόλη με συνθήματα υπέρ του συλλόγου. Την ατμόσφαιρα συμπλήρωσε μια εντυπωσιακή μηχανοκίνητη πορεία.

Η μεγάλη συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των οπαδών, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη βαθιά σχέση του ΟΦΗ με το Ηράκλειο, που για λίγες ώρες έγινε… “Γεντί Κουλέ”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
226
82
81
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo