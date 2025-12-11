Ο ΟΦΗ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής – Η νύχτα έγινε ημέρα στο Ηράκλειο από το pyro show των οπαδών

Το καμάρι της Κρήτης συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής! Ο ΟΦΗ γιορτάζει και οι οπαδοί του βγήκαν στους δρόμους του Ηρακλείου και ξεσήκωσαν την πόλη, για τη μεγάλη τους αγάπη.

Η νύχτα έγινε μέρα στην πόλη της Κρήτης, με εκατοντάδες καπνογόνα να φωτίζουν το κέντρο της πόλης και τον ουρανό σε ένα φαντασμαγορικό pyro show των οπαδών, για τον έναν αιώνα του ΟΦΗ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου. Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έκαναν τη νύχτα-μέρα για να γιορτάσουν την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας μας! Χρόνια πολλά ΟΦΗ! Χρόνια πολλά παντοτινή μας αγάπη”, αναφέρει η σχετική δημοσίευση της ΠΑΕ.

Τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και τα καπνογόνα που φώτισαν τον ουρανό του Ηρακλείου και το κέντρο της πόλης, προσφέροντας ένα μοναδικό οπτικό θέαμα που αγκαλιάστηκε από τους φίλους της ομάδας.

Από διαφορετικά σημεία του Ηρακλείου, οργανωμένοι φίλαθλοι συμμετείχαν ενεργά στη μεγάλη επέτειο, ανάβοντας καπνογόνα, εκτοξεύοντας βεγγαλικά και δίνοντας ρυθμό στην πόλη με συνθήματα υπέρ του συλλόγου. Την ατμόσφαιρα συμπλήρωσε μια εντυπωσιακή μηχανοκίνητη πορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγάλη συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των οπαδών, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη βαθιά σχέση του ΟΦΗ με το Ηράκλειο, που για λίγες ώρες έγινε… “Γεντί Κουλέ”.