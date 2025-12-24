Ο ΟΦΗ ξεκίνησε την ελεύθερη πώληση εισιτηρίων για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον Ολυμπιακό

Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο (03/01/26, 17:00) και ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η ελεύθερη πώληση εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ομάδας που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό των ποδοσφαιριστών..

«Εκδίκηση» για τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θέλουν να πάρουν οι παίκτες του ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο για το Betsson Super Cup και με ανακοίνωση που έβγαλαν ενημέρωσαν τους φιλάθλους τους που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό των παικτών.

Οι Κρητικοί έχουν ήδη διαθέσει 2.500 εισιτήρια στους κατόχους διαρκείας της ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους ότι άρχισε η Β’ φάση προπώλησης των εισιτηρίων του ΟΦΗ για τον τελικό Betsson Super Cup!

Εκτός από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας (2025-26), μπορούν πλέον να προμηθευτούν εισιτήριο του τελικού Betsson Super Cup όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας μας στις παρακάτω θύρες, με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

Θύρες 12, 13 – 20 ευρώ

Θύρες 14, 15, 16, 17 – 10 ευρώ

*Εισιτήριο στην Θύρα 19 (30 ευρώ) θα μπορούν να αγοράσουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (2025-26) στις Θύρες 1, 2, 19 & 20. Διαφορετικά, αν το επιθυμούν, θα μπορούν σε οποιαδήποτε άλλη από τις διαθέσιμες Θύρες (12-17).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Tα εισιτήρια είναι διαθέσιμα:

Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» Στην ιστοσελίδα της Ticketmaster οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (κανονικό ή παιδικό) επιλέγουν τύπο εισιτηρίου «Κανονικό – Εισιτήρια Διαρκείας», συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και πριν ολοκληρώσουν την αγορά του εισιτήριου πληκτρολογούν ξανά τον ΑΜΚΑ τους στο ειδικό πεδίο «Κουπόνια».

Όσοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας, επιλέγουν τύπο εισιτηρίου «Κανονικό με Κάρτα Φίλου», συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και τον αριθμό της Κάρτας Φίλου για μεμονωμένους αγώνες.

Για την αγορά εισιτηρίου που αφορά σε παιδί έως 15 ετών (εφόσον δεν υπάρχει εισιτήριο διαρκείας), επιλέγεται ο τύπος εισιτηρίου «Παιδικό» και συμπληρώνεται μόνο το ονοματεπώνυμο και ο ΑΜΚΑ του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κάρτα φίλου ΟΦΗ.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ

Για την αγορά εισιτηρίου στον τελικό του Betsson Super Cup είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η «Κάρτα Φίλου ΟΦΗ» της σεζόν 2025-26, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Όσοι φίλαθλοι έχουν ήδη στην κατοχή τους Κάρτα Φίλου ΟΦΗ για την φετινή σεζόν, είτε για εισιτήρια διαρκείας είτε για μεμονωμένους αγώνες, ΔΕΝ χρειάζεται να την εκδώσουν ξανά. Επίσης, η Κάρτα Φίλου δεν απαιτείται για παιδιά έως 15 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 και εξής ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2: Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3: Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4: Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

ΑΜΕΑ (σε αμαξίδιο)

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 2810 254674 ή στο 2810 314402 και στο tickets@oficretefc.com προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών, δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00 (εκτός 25-26/12 και 1/1) στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να εισέλθουν στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι απαραίτητο, εκτός από το εισιτήριό τους, να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης).

Πληροφορίες στο e-mail: tickets@oficretefc.com και στο τηλέφωνο 2810 254674 ή 2810 314402, καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» θα είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 18:00 (εκτός 25-26/12 και 1/1) για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας».