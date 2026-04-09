Ο ΟΦΗ θέλει Έλληνα διαιτητή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ

Ξεκάθαρη θέση, για ορισμό Έλληνα διαιτητή στον τελικό του Κύπελλο Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ πήρε ο ΟΦΗ, 15 ημέρες πριν τη “σέντρα” του μεγάλου αγώνα στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.

Στον ΟΦΗ θεωρούν αυτονόητο πως θα διατηρηθεί το μοντέλο Έλληνα διαιτητή, με ξένο VAR και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο οποίος θα είναι elite κατηγορίας, καθώς κρίνεται ένας τίτλος.

Οι Κρητικοί επισημαίνουν πως στη φετινή διοργάνωση έγιναν ουσιαστικά βήματα, με την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ημιτελικά, σε συνδυασμό με τη χρήση ξένου διαιτητή στο VAR, κάτι που λειτούργησε θετικά για την εξέλιξη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τη θέση του συλλόγου, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιαστικές αλλαγές, ώστε να ενισχυθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία.

Η ανακοίνωση:

«Στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson έγιναν ουσιαστικά βήματα, με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στους ημιτελικούς και ξένου διαιτητή στο VAR.

Η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιασύνη, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης στελέχωση από Έλληνες διαιτητές.

Στο πλαίσιο αυτό, για τον Τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση του ίδιου μοντέλου: Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR».