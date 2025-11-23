Ο Olivier Rioux έγινε ο πιο ψηλός παίκτης με χρόνο συμμετοχής σε ματς του NCAA

Ο Καναδός “γίγαντας”, Olivier Rioux, πάτησε για πρώτη φορά στο παρκέ με τους Florida Gators, στο παιχνίδι ενάντια στους Merrimack και έγραψε ιστορία στο NCAA.

Ο 19χρονος σέντερ προκάλεσε δέος με την παρουσία του στο παρκέ του “Stephen C. O’Connell Center”! Ο rookie των Florida Gators είναι καταχωρημένος στα 7’9″ πόδια, δηλαδή περίπου 2,38-2,40 μέτρα και έγινε ο ψηλότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στην ιστορία των 120 χρόνων του NCAA!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Καναδός ψηλός περιορίστηκε στον έναν πόντο και συγκεκριμένα στο τελευταίο καλάθι της ομάδας του.

Τα video που υπάρχουν από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αποκαλύπτουν τη θεαματική διαφορά του Rioux με τους αντιπάλους του.

Αν και rookie για φέτος, o 19χρονος σέντερ είχε υπογράψει για την προηγούμενη σεζόν χωρίς να αγωνιστεί.