Ο Ολυμπιακός 26ος στη βαθμολογία της League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ επικράτησε της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με 0-1 χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς και έφτασε τους 5 βαθμούς, μετά από 6 αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε έτσι “ζωντανός” στο στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League. Για να το πετύχει, θα πρέπει να κάνει το 2/2 κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε πως οι 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των “16” του Champions League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs. Οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.

Το μεγάλο “διπλό” της Λίβερπουλ στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ (1-0), από κάθε άποψη, τόσο από βαθμολογικής, αλλά και από ψυχολογικής, μετά τα όσα έχουν συμβεί με τις απανωτές αποτυχίες της ομάδας εντός κι εκτός των συνόρων, αλλά και το θέρμα Σαλάχ, ήταν το αποτέλεσμα που “σημάδεψε” το πρώτο “πιάτο” της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ακόμη ξεχώρισαν, οι εκτός έδρας νίκες των Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, με ανατροπή, μάλιστα, απέναντι σε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (3-2) και Αϊντχόφεν (3-1) και η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στα «τρίποντα» με σκόρερ δύο τερμάτων τον Κουντέ (!) στο 2-1 επί της Αϊντραχτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρώτη οκτάδα, που δίνει την απευθείας πρόκριση μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «πετεινοι» μετά το άνετο 3-0 επί της Σλάβια Πράγας (ο Ζαφείρης μπήκε στο ματς στο 60′), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» αφού έκαναν μία εντυπωσιακή ανατροπή επί της Τσέλσι με πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε (ασίστ και γκολ) στο τελικό 2-1 επί των Λονδρέζων.

Νίκη που τη βάζει στην 24άδα και συγκεκριμένα στην 18η θέση πέτυχε η Μονακό απέναντι στη Γαλατασαράι (1-0).

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15

2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15

3. Αταλάντα 6 (8-6) 13

4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

5. Ίντερ 6 (12-4) 12

6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12

8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12

9. Τότεναμ 6 (13-7) 11

10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

11. Τσέλσι 6 (13-8) 10

12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10

14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10

15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9

17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9

18. Μονακό 6 (7-8) 9

19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8

20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

22. Νάπολι 5 (6-9) 7

23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

24. Πάφος 5 (4-7) 6

25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6

26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5

27. Μπριζ 5 (8-13) 4

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4

31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3

33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1

36. Άγιαξ 5 (1-16)

Τα σημερινά ματς (10.12.2025)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)

Καραμπάγκ – Άγιαξ (19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (09.12.2025)

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό – Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3