Ο Ολυμπιακός 29ος στη βαθμολογία της League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής του Champions League βρίσκεται στην 29η θέση της βαθμολογίας της League Phase με 5 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχτεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01/26).

Η Άρσεναλ είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία του Champions League έχοντας το απόλυτο μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές. Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι κλείνουν την πρώτη τετράδα. Έκπληξη μέχρι στιγμής η παρουσία της Αταλάντα που είναι πέμπτη σε ισοβαθμία με Παρί και Σίτι.

Η Βιγιαρεάλ με την Καϊράτ Αλμάτι έχουν μείνει μόλις με έναν βαθμό και δεν μπορούν να έχουν ούτε μαθηματικές ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (17-1) 18

2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15

3. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 13

4. Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13

5. Αταλάντα (8-6) 13

6. Ίντερ (12-4) 12

7. Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12

8. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12

9. Λίβερπουλ (11-8) 12

10. Ντόρτμουντ (19-13) 11

11. Τότεναμ (13-7) 11

12. Νιούκαστλ (13-6) 10

13. Τσέλσι (13-8) 10

14. Σπόρτινγκ (12-8) 10

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10

16. Μαρσέιγ (11-8) 9

17. Γιουβέντους (12-10) 9

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9

19. Μονακό (7-8) 9

20. Λεβερκούζεν (10-12) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8

22. Καραμπάγκ (10-13) 7

23. Νάπολι (6-11) 7

24. Κοπεγχάγη (10-16) 7

25. Μπενφίκα (6-8) 6

26. Πάφος (4-9) 6

27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5

29. Ολυμπιακός (5-13) 5

30. Μπριζ (8-16) 4

31. Άιντραχτ (8-16) 4

32. Μπόντο Γκλιμτ (9-13) 3

33. Σλάβια Πράγας (2-11) 3

34. Άγιαξ (5-18) 3

35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό – Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3

Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-4

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ 2-2

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0

Γιουβέντους – Πάφος 2-0

Μπριζ – Άρσεναλ 0-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

17:30: Καϊράτ- Μπριζ

19:45: Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

22:00: Ίντερ – Άρσεναλ

22:00: Κοπεγχάγη – Νάπολι

22:00: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

22:00: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

22:00: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00: Τότεναμ – Ντόρτμουντ

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

19.45: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00: Γιουβέντους – Μπενφίκα

22:00: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

22:00: Μπάγερν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

22:00: Νιουκάστλ – PSV Αϊντχόφεν

22:00: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

22:00: Τσέλσι – Πάφος